Chantilly, le château des princes

28/01/2022

Perle d’architecture nichée dans la vallée de la Nonette (Oise), le château de Chantilly accueille chaque année plus de 400 000 visiteurs. Ses jardins dessinés par Le Nôtre ont reçu Louis XIV lors de fêtes extravagantes. C’est aussi l’œuvre d’une vie, celle du duc d’Aumale, qui y réunit, deux siècles plus tard, la deuxième collection de tableaux anciens en France après le Louvre et plus de 45 000 livres. Restaurateurs, jardiniers, cavaliers : aujourd’hui, plus de 100 personnes font vivre le site.