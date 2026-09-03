L'été 2026, le plus chaud jamais enregistré en France, "restera dans l'histoire", a jugé jeudi la ministre de la Transition écologique Monique Barbut, qui appelle à "être à la hauteur des enjeux" en matière climatique.
Cet été "restera dans l'histoire" dit Barbut qui appelle à "être à la hauteur des enjeux"
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