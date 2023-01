information fournie par Boursorama • 19/01/2023 à 09:14

En un an, le contexte monétaire a radicalement changé pour les fonds obligataires. Avec des taux d'intérêt plus élevés, les placements obligataires retrouvent de l'attrait. Explications avec Antoine Petit, gérant obligataire chez CPR AM.

Megatrends ! Une émission sur les grandes thématiques de long terme.