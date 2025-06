Ces conteneurs venus des mers deviennent des lieux de vie durables

information fournie par France 24 • 03/06/2025 à 12:25

En Normandie, Tony transforme d’anciens conteneurs maritimes en laveries, snacks ou espaces de co-working. Plus durables, plus économiques, et 100 % recyclés : ces boîtes venues du bout du monde entament une deuxième vie pleine d’avenir. Une révolution mobile et écologique. Reportage de nos confrères de France 2.