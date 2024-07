CEFP : le point sur le 2ème trimestre 2024

Vous souhaitez diversifier votre épargne mais vous manquez de temps et/ou d'expertise ?

Grâce au Compte d'Épargne Financière Pilotée (CEFP), confiez la gestion de votre épargne (dès 100 €) à des spécialistes de la gestion financière, sans aucuns frais d’entrée ni de sortie.



Vous investissez simplement en Bourse en vous appuyant sur l'expertise de ODDO BHF AM, leader indépendant de la gestion d'actifs en Europe et spécialiste des solutions d'investissement actives et responsables.



BoursoBank vous conseille le produit le plus adapté à votre profil investisseur parmi 4 profils de gestion (Défensif, Équilibré, Dynamique ou Dynamique Durable).



Vous avez également la possibilité de mettre en place des versements libres programmés dès 20 € pour investir sans y penser !



Ce produit présente un risque de perte totale de votre capital : tout investissement doit s'envisager à long terme.