information fournie par France 24 • 25/04/2024 à 14:06

Le président de la République Emmanuel Macron a prononcé jeudi à la Sorbonne un grand discours sur l'Europe à un mois et demi des élections européennes, et sept ans après son premier discours sur l'Europe dans cette même enceinte. Décrivant une "Europe mortelle", il a proposé d'"assumer des changements de paradigmes" avec comme axes de développement le triptyque puissance, prospérité et humanisme.