Cap sur la Maison Blanche : le poids des réseaux sociaux

France 24 • 08/10/2020 à 10:19

Bouleversée par l'épidémie de Covid-19 aux États-Unis, la course à la Maison Blanche ne se joue plus essentiellement dans les meetings, mais aussi sur le web. En quelques années, les réseaux sociaux sont devenus un terrain de jeu et un outil de campagne incontournables. Alors comment et par qui est menée cette bataille 2.0 ? Dans cette émission spéciale, les éléments de réponse de Guilhem Fouetillou, co-fondateur de Linkfluence, start-up spécialisée dans le monitoring et l'analyse des médias sociaux à l'international.