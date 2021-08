information fournie par France 24 • 03/08/2021 à 11:52

Une Acropole déserte et des guichets fermés, l'image semble irréelle pour un mois d'août à Athènes. La Grèce, confrontée à "la pire canicule" en plus de trente ans, selon son Premier ministre, a fermé ses sites archéologiques aux heures les plus chaudes.