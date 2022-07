information fournie par France 24 • 20/07/2022 à 08:27

A la Une de la presse, ce mercredi 20 juillet, la rencontre, hier, à Téhéran, entre les présidents iranien, russe et turc, pour des discussions sur le conflit en Syrie et la guerre en Ukraine. Le suspense sur la décision de Mario Draghi de démissionner ou non de son poste de président du Conseil italien. Et les conséquences dévastatrices de la vague de chaleur en Europe de l’ouest.