information fournie par France 24 • 17/10/2022 à 10:44

Le 19 octobre est célébrée la Journée mondiale contre le cancer du sein. L'occasion de rappeler que selon les données de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le cancer du sein est la première cause de mortalité par cancer chez les femmes mais aussi le cancer le plus répandu dans le monde. Et pourtant, s'il est décelé rapidement, grâce au dépistage, et donc traités tôt, le cancer du sein a une probabilité de guérison élevée.