Canada : trois Indiens arrêtés pour avoir participé à l’assassinat d’un leader sikh

information fournie par France 24 • 04/05/2024 à 14:45

L’affaire avait créé une crise diplomatique majeure entre l’Inde et le Canada. Un an après l’assassinat du leader sikh Hardeep Singh Nijjar, la police canadienne a annoncé, vendredi 3 mai, l’arrestation de trois hommes de nationalité indienne soupçonnés d’avoir participé au meurtre. En juin 2023, au moment des faits, le premier ministre canadien, Justin Trudeau, avait évoqué une possible implication du gouvernement indien dans la mort de ce leader séparatiste, ce qui avait déclenché la colère de New Delhi.