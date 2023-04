information fournie par France 24 • 26/04/2023 à 15:58

Dans le nord du Canada, les effets du réchauffement climatique sont de plus en plus visibles. Certains lacs, qui étaient gelés une grande partie de l'hiver, le sont de moins en moins longtemps. Ils forment pourtant une route glacée qui permet aux camions de venir ravitailler des villages isolés et les salariés des mines de diamants.