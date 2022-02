CAN-2022 : le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé très fier de son équipe

information fournie par France 24 • 07/02/2022 à 15:50

Après deux finales perdues (2002, 2019), les "Lions de la Teranga" sont enfin champions d'Afrique. Équipe la plus constante depuis quatre ans, finaliste de l'édition précédente, mondialiste en 2018, elle couronne le travail du sélectionneur Aliou Cissé, sur le banc depuis près de sept ans, et son brelan de stars : le gardien Edouard Mendy, le défenseur Kalidou Koulibaly et le meilleur joueur du tournoi, l'attaquant Sadio Mané.