Cameroun : les réfugiés nigérians de Minawao luttent contre la désertification

information fournie par France 24 • 03/11/2021 à 15:34

Dans la région de l'Extrême-Nord, au Cameroun, les réfugiés nigérians du camp de Minawao tentent depuis quatre ans de stopper l'avancée du désert. Il progresse chaque année de 12 % dans cette région, où il tombe moins de 600 millimètres de pluie par an, cinq fois moins que dans le reste du pays. Grâce à ce programme du Haut-Commissariat des Nations unies, plus de 360 000 plants ont déjà été cultivés dans la pépinière et plantés sur plus de 100 hectares. Reportage de nos correspondants Marcel Amoko et Michel Mvondo.