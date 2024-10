Cabasse lance une émission d'obligations convertibles

information fournie par Boursorama • 09/10/2024 à 11:04

Fondée en 1950, introduite fin 2022 et connue de tous les passionnés de musique, Cabasse commercialise des solutions audio haute-fidélité des enceintes connectées et passives, des amplificateurs, etc.

La société lance actuellement une émission d'obligations convertibles pour un montant de 3 millions d'euros. Sur le plateau de "Ca Bouge sur les Marchés", Alain Molinié, PDG de Cabasse donne les raisons de cette opération et fait le point sur le développement et les perspectives de la société.

L'émission est ouverte jusqu'au 6 novembre prochain. Le prix d'émission est de 1.000 euros par obligation pour une maturité à 5 ans et une taux annuel brut de 10% versé chaque année en numéraire.

Vidéo sponsorisée.