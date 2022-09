information fournie par France 24 • 01/09/2022 à 11:01

Mikhaïl Gorbatchev est mort. S'il mit fin en grande partie à l'empire communiste, à la guerre froide et à la course aux arsenaux nucléaires, son parcours révèle aussi des zones d'ombre et une certaine indulgence envers son lointain successeur, Vladimir Poutine. On va plus loin avec Christian Makarian et Bilal Tarabey.