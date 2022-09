information fournie par France 24 • 23/09/2022 à 14:25

Brocéliande est le plus grand massif forestier de Bretagne. S'il couvre plus de 11 000 hectares, il est surtout connu pour être le théâtre de la légende du roi Arthur, le cœur mythique de la Bretagne. Avec son paysage de landes, de futaies et de vallées profondes, cette forêt est le royaume de l’imaginaire, des contes et des croyances populaires. Un site magique que toute une communauté de comédiens, guides et conteurs fait vivre au quotidien.