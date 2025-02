information fournie par France 24 • 21/02/2025 à 15:50

Plus vieux, plus long, mais toujours BREF. Dans ce numéro 100% séries, Vincent Roux et Nina Masson vous emmènent à la rencontre du casting de "Bref 2", la série culte est de retour plus de dix ans après la saison 1 et elle bat des records d’audience sur Disney +.