Bramsito, prodige de la jeunesse oubliée

France 24 • 21/08/2020 à 14:21

Rendez-vous avec Bramsito, jeune prodige de la pop urbaine. Ce musicien, auteur, compositeur et chanteur a trouvé la formule magique sachant savamment allier R&B, kompa et parfois même rumba. C'est certainement aussi la qualité de ses écrits qui lui a permis de se faire repérer par le Duc, alias Booba. Désormais signé sur le label 7Corp, Bramsito passe à la vitesse supérieure et nous livre son deuxième album, dans lequel on retrouve de nombreux guests, tels Niska, Naps, Naza, Leto ou encore Timal. Dans cet épisode, Booba fait la surprise d'un appel en direct de Miami à son poulain!