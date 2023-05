Bourse : comment profiter de la course au luxe dans l'automobile ?

information fournie par Ecorama • 05/05/2023 à 14:00

Les champions français du luxe (LVMH, Hermès, Kering, L'Oréal) font un très bon parcours en Bourse et pèsent désormais pour plus d'un tiers du CAC 40. Est-ce également le cas de l'automobile de luxe, avec Ferrari, Porsche et Aston Martin ? Réponse avec Laurent Saillard, journaliste au Revenu. Ecorama du 5 mai 2023, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com