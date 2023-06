Booster son épargne avec les nouveautés Boursorama Banque

information fournie par Boursorama Banque • 12/06/2023 à 16:55

Dans le replay de ce webinaire diffusé fin avril, retrouvez toutes les nouvelles solutions proposées par Boursorama dans un contexte qui a fondamentalement évolué en un an, avec la forte remontée des taux. d'intérêt

Caroline Chanzy, chef de produits marketing épargne et Andrea D'Agnano, chef de produits bourse étaient sur le plateau pour répondre aux questions des clients de Boursorama et pour présenter notamment : le Livret Bourso +, le compte à terme, les produits structurés garantis en capital, les supports immobiliers et de private equity au sein de l'assurance vie ou encore le crowdfunding immobilier.