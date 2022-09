"Blonde" : le long calvaire de Marilyn Monroe adapté à l'écran

information fournie par France 24 • 28/09/2022 à 16:12

À la une de ce numéro 100% cinéma de "À l'Affiche !" : l'adaptation très crue de la vie tragique de Marilyn Monroe, par le réalisateur australo-néo-zélandais Andrew Dominic. Intitulé "Blonde", le film se base sur la biographie fictive de Joyce Carol Oates. On part ensuite dans le monde des influenceurs et des croisières de luxe, au cœur de "Sans filtre", du réalisateur suédois Ruben Ostlünd, Palme d'or du dernier festival de Cannes. Enfin, "Le Sixième enfant", film noir et bouleversant sur l'adoption illégale, est signé du Français Léopold Legrand.