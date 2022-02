Birmanie : près de 1 500 morts depuis le putsch de la junte il y a un an

information fournie par France 24 • 01/02/2022 à 12:38

Depuis son coup d'Etat contre Aung San Suu Kyi, plus de 1 500 civils ont été tués et près de 9 000 sont détenus dans les geôles du régime, d'après un observatoire local qui dénonce des cas de viols, de torture et d'exécutions extrajudiciaires. L'ONU a fait savoir qu'elle enquête sur des crimes contre l'humanité, mais la situation sur place est toujours complexe. Les explications de Virginie Herz, chroniqueuse international à France 24.