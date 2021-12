Birmanie : l'envoyée spéciale de l'ONU "profondément inquiète" de l'escalade de la violence

information fournie par France 24 • 28/12/2021 à 11:59

La nouvelle envoyée spéciale des Nations Unies pour la Birmanie, Noeleen Heyzer, s'est déclarée lundi "profondément inquiète" de l'escalade de la violence et a appelé à un cessez-le-feu entre la junte et ses opposants à l'occasion de la nouvelle année. Cyril Payen, Grand Reporter et Chroniqueur international FRANCE 24, revient sur la situation en Birmanie.