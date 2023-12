Biodiversité : comment investir ?

information fournie par Boursorama • 20/12/2023 à 14:15

La biodiversité désigne l'ensemble des êtres vivants, les écosystèmes dans lesquels ils vivent et toutes les interactions des espèces entre elles et avec leurs milieux. Un sujet complexe, et qui commence à faire parler de lui depuis peu. Quels sont les enjeux, et comment agir en tant qu'investisseur pour la préservation de la biodiversité ? Réponse avec Victoria Richard, gérante Actions chez Ofi Invest AM.

Ça vaut le coup ! Une émission 100% dédiée à la finance durable.

En savoir plus sur OFI ASSET MANAGEMENT : Suivez notre actualité.