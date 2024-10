Bien passer ses ordres de Bourse

information fournie par BoursoBank • 18/10/2024 à 17:30

Pour beaucoup de débutants en Bourse, le premier passage d'ordre peut-être intimidant, voire décourageant. Comment lire le carnet d'ordres ? Quel type d'ordre de passer et comment savoir s'il a été exécuté, partiellement ou totalement ? Comment aborder les ordres simples et les plus complexes ?

Lors d'un webinaire diffusé en direct le 17 octobre, BoursoBank a décidé de répondre à toutes ces questions, simplement, concrètement avec exemple à la clé, de façon à ce que le passage d'ordres n'ait plus de secret et puisse se faire en toute sérénité.

Avec Andrea D'Agnano et Thomas Baudry, chefs de produits Bourse chez BoursoBank.