Bien débuter en Bourse avec les portefeuilles virtuels de Roland Laskine

information fournie par BoursoBank • 23/07/2024 à 17:22

La Bourse est souvent présentée comme le placement le plus rentable sur le long terme mais elle aussi perçue comme complexe et trop risquée pour les investisseurs les plus novices.

Savoir comment fonctionnent les marchés, le carnet d'ordres, les types d'ordres, comment acheter et vendre une action et surtout lesquelles acheter : autant de questions qui peuvent brider les particuliers.

Pour répondre à toutes ces questions et partager ses sélections boursières basées sur les portefeuilles virtuels de Boursorama, Roland Laskine, ancien rédacteur en chef du Figaro Bourse était l'invité de ce webinaire BoursoBank diffusé en direct le 17 juillet.