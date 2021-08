information fournie par France 24 • 04/08/2021 à 14:19

Un an après la double explosion du port de Beyrouth, de nombreuses manifestations sont prévues dans la capitale libanaise. Les familles de victimes et les Libanais réclament des réponses au gouvernement notamment sur son incapacité à résoudre la crise politique et économique qui touche durement le pays. Suivez l'édition spéciale de France 24.