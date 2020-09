France 24 • 25/09/2020 à 11:09

Ancien directeur général de la Banque mondiale et ancien directeur financier du Crédit Agricole et de la Société générale, Bertrand Badré est le patron du fonds Blue Like an Orange Sustainable Capital et auteur de "Voulons-nous sérieusement changer le monde ?" (Éd. Mame). Il appelle à une révolution du système économique et financier actuel pour, justement, en éviter une.