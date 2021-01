Bernadette Vivuya : la photographie permet de montrer "la réalité multiple" de la RD Congo

France 24 • 15/01/2021 à 12:22

L'invitée de Paris Direct est Bernadette Vivuya, photographe, journaliste et réalisatrice congolaise. Basée à Goma dans l'Est de la République démocratique du Congo, elle travaille principalement sur les droits humains, la protection de l'environnement, l'impact des conflits qui touchent sa région. Elle fait partie d'un groupe de photographes récompensés dans le cadre du projet photo collaboratif intitulé "Congo In Conversation", porté par Fondation Carmignac. Pour elle, "le cœur du Congo continue de battre malgré les épreuves que vit le pays".