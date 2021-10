Barkhane au Mali : la phase finale du transfert de la base de Kidal a débuté

information fournie par France 24 • 13/10/2021 à 23:49

La force Barkhane a démarré la phase finale de transfert de la base de Kidal dans le nord du Mali, qui fermera avant la fin de l'année. Paris a entrepris en juin de réorganiser son dispositif militaire au Sahel, en quittant notamment les bases les plus au nord du Mali et en prévoyant de réduire ses effectifs dans la région d'ici à 2023 à environ 3 000 hommes, contre plus de 5 000 aujourd'hui. Reportage auprès de Barkhane dans ce journal.