"Babylon" : Brad Pitt et Margot Robbie dans la folie d'Hollywood

information fournie par France 24 • 18/01/2023 à 16:47

Dans ce numéro 100 % cinéma de "À l'Affiche", Natacha Vesnitch et Thomas Baurez vous parlent du film évènement de la semaine. Ce long-métrage de plus de 3 heures est signé par Damien Chazelle, réalisateur de "La La Land". Avec notamment Brad Pitt et Margot Robbie au casting, "Babylon" est une plongée dans le Hollywood des années 20, à l'heure où l'industrie doit accepter la transition du cinéma muet au parlant. Avec une incroyable transformation économique à la clef.