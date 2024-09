information fournie par France 24 • 20/09/2024 à 19:07

Le premier "Davos des banlieues" s'est tenu les 17 et 18 septembre à Paris. L'occasion de faire le point sur l'économie des quartiers prioritaires de la ville. Ali Laïdi reçoit son organisateur, Aziz Senni, président de l’association Quartiers d’affaires et Sofyia El Manani, présidente-fondatrice du groupe Bulles d'Eveil, un réseau de sept micro-crèches situées dans les Yvelines et dans l'Eure.