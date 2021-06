Avec "Le père de Nafi", le Sénégalais Mamadou Dia signe un film esthétique, complexe et juste

France 24 • 09/06/2021 à 17:13

Laure Manent et Thomas Baurez évoquent les sorties cinéma de la semaine, et notamment "Le père de Nafi" de Mamadou Dia, une histoire d'amour contrariée entre deux jeunes Sénégalais d'un petit village qui rêvent de modernité et d'ailleurs... Pureté et beauté de la mise en scène, scénario qui désamorce toute facilité pour explorer la complexité du récit, interprétation juste et sobre : ce premier long métrage d'un jeune cinéaste remarqué au Festival de Locarno en 2019 est une réussite complète.