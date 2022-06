Avec "Decision To Leave", Park Chan-wook explore l’ambiguïté d’une romance contrariée

information fournie par France 24 • 29/06/2022 à 16:34

Au dernier festival de Cannes, Park Chan-wook a remporté le Prix de la mise en scène pour "Decision to leave". Révélé sur la Croisette en 2004 avec le thriller "Old Boy", il était alors passé à un cheveu de la Palme d’or, décernée cette année là par un jury présidé par Quentin Tarantino. Avec ce nouveau film, le réalisateur sud-coréen de 58 ans explore la romance contrariée entre un détective et la veuve d'un homme mort dans des circonstances troublantes. A Cannes, beaucoup avaient critiqué un scénario alambiqué mais pour Thomas Baurez, le chroniqueur cinéma de France 24, la structure complexe de l’histoire se confond totalement avec le film, au point peut-être d’en devenir le sujet.