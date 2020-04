Audrey Azoulay : "La fermeture des écoles pèse plus lourd sur les plus défavorisés"

France 24 • 29/04/2020 à 11:39

Dans un entretien accordé à France 24 et RFI, Audrey Azoulay, Directrice générale de l'Unesco, revient sur la lutte contre la pandémie de Covid-19 et sur les mesures de confinement mises en place dans de nombreux pays, isolant plus de la moitié de l'humanité.