Au milieu de la multicrise, Erdogan est-il "encore plus renforcé dans son nouveau mandat" ?

information fournie par France 24 • 31/05/2023 à 12:32

L'indéboulonnable Recep Tayyip Erdogan, confirmé dimanche pour cinq années supplémentaires à la tête de la Turquie, a appelé son pays à "la solidarité et l'unité" face aux défis qui l'attendent. Ni le désir de changement d'une partie de l'électorat, ni l'inflation sévère qui mine la Turquie, ni les restrictions aux libertés et l'hyperprésidentialisation d'un pouvoir qui a envoyé des dizaines de milliers d'opposants derrière les barreaux ou en exil n'ont pesé face au désir de sécurité et de stabilité. Pas même les conséquences du terrible séisme de février (au moins 50.000 morts et 3 millions de déplacés) dans onze provinces du sud du pays, qui ont largement reconduit le chef de l'Etat. Pour Öznur Küçüker Sirene, journaliste de la chaîne publique turc TRT, le président turc "ne sort pas affaibli de ces élections, au contraire, il sort encore plus renforcé dans son nouveau mandat". Elle estime qu'aucun leader n'aurait été réélu dans ces "conditions" aussi "extrêmes", évoquant de nombreuses crises qui ravageaient le pays : l'inflation et la crise économique, le tremblement de terre meurtrier, la pandémie, ainsi que la guerre en Ukraine qui provoquait une crise énergétique, et, surtout, le désir du changement après 20 ans au pouvoir.