Au Mexique, le crime organisé veut imposer sa loi avec les élections

information fournie par France 24 • 28/05/2024 à 10:49

Ce dimanche, les Mexicains sont appelés aux urnes pour une élection présidentielle historique. Fait inédit : ce sont deux femmes qui font la course en tête dans les sondages : Claudia Sheinbaum, dauphine de l’actuel président Andrés Manuel López Obrador, et Xóchitl Gálvez, qui rassemble derrière elle trois partis d’opposition. Le Mexique devrait donc bientôt être dirigé par une femme. Des élections législatives et municipales doivent se tenir en même temps que cette présidentielle, mais la campagne électorale se déroule dans une extrême violence. Au moins 34 candidats ont déjà été assassinés, ainsi que plus de 200 membres d'équipes de campagne. Dans de nombreux recoins du pays, le crime organisé cherche à imposer sa loi. Nos correspondants, Laurence Cuvillier et Quentin Duval, se sont rendus dans l’État du Guerrero.