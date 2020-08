France 24 • 10/08/2020 à 23:23

Les forces armées nigériennes traquent toujours les auteurs de l'attaque, dénoncée comme "terroriste" par Niamey et Paris, qui a tué dimanche huit personnes dont six humanitaires français. L'ONG Acted va porter plainte à Paris. Nous irons à Niamey avec Patrick Fandio, notre envoyé spécial, et nous ferons le point sur la situation humanitaire au Sahel avec notre correspondant dans la région Kalidou Sy.