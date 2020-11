France 24 • 28/11/2020 à 18:23

Le scientifique iranien Mohsen Fakhrizadeh, considéré comme le père du programme nucléaire militaire iranien, a été assassiné ce vendredi 27 novembre dans les faubourgs de Téhéran. L'Iran accuse Israël d'avoir dirigé cette opération. Majid Golpour, sociologue à l'ULB (Université Libre de Belgique) et spécialiste de l'Iran, analyse la situation et les possibles conséquences d'une montée des tensions entre l'Iran et Israël et l'arrivée de Joe Biden à partir de janvier à la Maison Blanche.