information fournie par France 24 • 14/12/2023 à 12:14

Javier Milei, le président ultralibéral du Brésil a annoncé une série de mesures pour stopper une inflation galopante et accroître le pouvoir d’achat des Argentins. Comme promis, il a dévalué de plus de 50% le peso. Pour Célia Himelfarb, économiste, professeure invitée à l’Institut des Hautes Etudes de l’Amérique, invitée de France 24, "il s’agit d’une vraie révolution conservatrice et d’une vraie politique économique ultralibérale." Explications.