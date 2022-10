Argentine : la "tangothérapie", danser pour se sentir mieux

information fournie par France 24 • 11/10/2022 à 11:28

C'est une méthode originale mais qui fait ses preuves : danser pour se sentir mieux et atténuer les symptômes de certaines maladies. En Argentine, la "tangothérapie" est de plus en plus reconnue et utilisée. À destination de personnes en situation de handicap physique ou mental, mais aussi des personnes âgées isolées, cette danse originaire du pays permet de briser la solitude et de faire travailler la motricité des patients. Reportage d'Eléonore Vanel et Nicolas Flon.