information fournie par France 24 • 25/01/2024 à 11:16

Le président ultralibéral argentin Javier Milei a fait face, mercredi 24 janvier, à sa première contestation d'ampleur depuis son élection en décembre. Une grève générale et des manifestations se sont tenus dans tout le pays pour protester contre les premières mesures du nouveau président. Des mesures jugées ultralibérales. Parmi elles, la dévaluation de la monnaie de plus de 50% et une quarantaine de privatisations.