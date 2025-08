Afrique de l’Ouest : quels défis pour les armées face au terrorisme et aux nouvelles alliances ?

information fournie par France 24 • 03/08/2025 à 22:38

Les armées ouest-africaines font face à des défis immenses : lutte contre des groupes jihadistes toujours plus organisés, moral en berne, manque de capacités aériennes et dépendance accrue à l’aide extérieure. Dans le Sahel, les pays en guerre (Mali, Burkina Faso, Niger) tentent de contenir la menace, tandis que les pays côtiers renforcent leurs dispositifs préventifs. Dans ce Focus, Jonathan Guiffard, chercheur associé à l’Institut français de géopolitique et expert associé à l’Institut Montaigne, analyse les limites structurelles de ces armées, l’évolution des partenariats internationaux et le rôle de la CEDEAO dans la stabilité régionale.