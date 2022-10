Argelès, capitale du camping

information fournie par France 24 • 07/10/2022 à 15:33

Les Français adorent camper et la France est, après les États-Unis, le pays qui possède le plus de campings. Argelès-sur-Mer, dans les Pyrénées-Orientales, est la ville d’Europe où l'on trouve le plus d'emplacements. En été, ce petit coin de Méditerranée voit son nombre d’habitants décupler. Une success-story qui date des années 1950, et une histoire intimement mêlée à celle de la famille Perez qui, depuis quatre générations, dirige le plus gros camping de la ville et se démène pour accueillir les touristes – souvent des habitués – venus profiter d’une parenthèse ensoleillée.