Après la Serbie, Xi Jinping en Hongrie : le président chinois en terrain conquis ?

information fournie par France 24 • 09/05/2024 à 20:19

Suite et fin de la visite de Xi Jinping en Europe. Après la France, et la Serbie, le président chinois est en Hongrie jusqu'à vendredi. Les deux dirigeants de ces pays le président Aleksandar Vucic et le Premier ministre Viktor Orban sont très critiques de l’occident et proches de Moscou. Xi Jinping y a reçu un accueil chaleureux. À Budapest, Orban a qualifié cette visite d'historique !

Le président serbe a quant à lui célébré hier « l’amitié d’acier » entre la Serbie et la Chine.