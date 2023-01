information fournie par Ecorama • 26/01/2023 à 14:05

La Bourse chinoise gagne plus de 50% depuis ses points bas de fin octobre. Cet optimiste est-il justifié et jusqu'où peut-il aller ? L'analyse de Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM. Ecorama du 26 janvier 2023, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com