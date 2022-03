Antony Blinken en Moldavie : soutien américain à l'accueil des réfugiés Ukrainiens

information fournie par France 24 • 06/03/2022 à 11:51

Antony Blinken a rencontré samedi 5 mars le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba, à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Le secrétaire d'État américain était en Moldavie ce dimanche 6 mars. "Au dernier décompte, plus de 230 000 personnes venant d'Ukraine ont passé la frontière depuis le début de la guerre, et 120 000, dont près de 100 000 Ukrainiens, sont restés en Moldavie", affirme Antony Blinken. L'analyse de Guillaume Lasconjarias.