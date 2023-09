information fournie par France 24 • 09/09/2023 à 11:18

Le 16 septembre prochain marquera le premier anniversaire de la mort de Mahsa Amini, la jeune fille Kurde iranienne décédée après son arrestation par la police des mœurs trois jours plus tôt. Sa mort avait alors déclenché des mois de manifestations dans le pays. Demain à la une fait le point sur la situation actuelle en Iran et sur ce qui a changé en un an pour les femmes iraniennes.