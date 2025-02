information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 11/02/2025 à 14:05

Anne-Laure Delatte, économiste et directrice de recherche au CNRS, était l'invitée de l'émission Ecorama du 11 février 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Elle a notamment donné son point de vue sur le budget 2025, la cible de réduction du déficit public, la baisse de la fiscalité pour les entreprises et la hausse des impôts pour les ménages, la dégradation du marché du travail, la baisse de productivité et le niveau d'imposition des milliardaires en France.